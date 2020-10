Covid, le parole di Azzolina: i numeri dei contagi nelle scuole

Covid, la ministra Azzolina si esprime in merito ai dati dei contagi nelle scuole: 1.492 studenti positivi e 349 professori

Fin dall’inizio delle lezioni, il 14 settembre scorso, si sono subito puntati i riflettori sulla situazione delle scuole. Una ripartenza incerta e tanto temuta, che ha creato agitazione in moltissime famiglie italiane. E la preoccupazione era ben fondata: dagli ultimi dati emersi, sono risultati positivi 1.492 studenti, 349 prof e 116 non docenti.

La situazione resta da monitorare.

LEGGI ANCHE> Covid 19 e nuovo lockdown, Giuseppe Conte svela tutto

Positivi a scuola: le dichiarazioni di Lucia Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un recente comunicato pubblicato su Instagram, dichiara di aver valutato la situazione consultandosi con l’Istituto Superiore di Sanità e col Comitato tecnico Scientifico. “Restiamo molto prudenti ma al momento i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti“. La Azzolina prosegue poi chiarendo di non abbassare assolutamente la guardia, specialmente nel prima e dopo scuola: “Se vogliamo proteggere le scuole dobbiamo essere molto attenti e responsabili soprattutto prima e dopo l’orario scolastico“.

Stando ai dati, che sono stati monitorati e rilasciati dal Ministero dell’Istruzione, la scuola non sembra aver avuto un grande impatto nell’aumento dei contagi – oggi si sono registrati 2.257 nuovi contagiati e 16 morti. La ministra Azzolina non si è quindi mostrata allarmata, pur sottolineando la necessità di adottare sempre le misure di prevenzione, così come previste dall’ultimo decreto. Ed in merito alle scuole, prosegue dicendo: “Nelle prime due settimane di lezioni, dal 14 al 26 settembre, il personale docente che risulta contagiato è lo 0,047% del totale (349 casi di positività); lo 0,059% (116 casi) è la percentuale che riguarda il personale non docente, mentre per gli studenti la percentuale è dello 0,021% (1.492 casi)“.

A fronte degli allarmismi, la ministra dell’Istruzione chiarisce che, nonostante i contagi all’interno delle scuole siano avvenuti, si tratta di casi sporadici, e perlopiù di contagi che sono avvenuti al di fuori del contesto scolastico. “Il sistema scolastico sta tenendo, e sta tenendo perché si è attrezzato“.

Tuttavia, ribadisce la Azzolina, “è necessaria molta più prudenza“.

LEGGI ANCHE> Salvini attacca Azzolina con un video, ma il web lo smaschera: È del 2017

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter