Covid 19 e nuovo lockdown, Giuseppe Conte svela tutto

Covid 19, Giuseppe Conte si è espresso oggi riguardo alla possibilità di un secondo lockdown ed il funzionamento del nostro Sistema Sanitario Nazionale.

Alla festa de Il Fatto Quotidiano il presidente Giuseppe Conte si è espresso su vari temi all’ordine del giorno. Tra questi la possibilità di un secondo mandato per Mattarella, la questione Alitalia ed il problema della riapertura degli stadi. “La trovo una cosa inopportuna” ha ammesso il premier, riguardo a quest’ultimo punto. “Negli stadi l’assembramento inevitabile, in entrata come in uscita”. Poi, esprimendosi sulla possibilità di un secondo lookdown ha detto che “possiamo affrontare con fiducia l’autunno”. Le motivazioni sono varie.

Conte sulla seconda ondata Covid: “Siamo preparati”

“Non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown” ha sostenuto Giuseppe Conte ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. Secondo il premier, ci troviamo in una situazione molto diversa rispetto a quella dello scorso marzo. Al tempo le strutture erano inadeguate ed il personale sanitario ed istituzionale era fortemente impreparato. “È chiaro che il contagio continua” ha proseguito Conte. “Ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo”. Adesso infatti abbiamo a disposizione un sistema sanitario rafforzato ed un sofisticato sistema di monitoraggio dell’epidemia. Dunque – conclude il Presidente del Consiglio – le sue speranze non derivano da un incauto ottimismo, ma da fatti comprovati.

Nel frattempo prosegue la rifinitura del Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre. Il decreto riguarderà l’obbligo di mascherine anche all’aperto, la chiusura dei locali entro le 23 ed il varo di mini-lockdown in aree particolarmente colpite dal Covid.

