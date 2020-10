Dayane Mello, parte lo scontro con Stefano Sala e la moglie

Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello si sarebbe lasciata andare ad alcune dichiarazioni nei confronti dell’ex Stefano Sala e della sua attuale moglie Dasha Dereviankina. I due hanno replicato duramente sui social

Al Grande Fratello Vip non solo si creano dinamiche tra i concorrenti attualmente all’interno della casa ma anche tra chi è dentro e chi è fuori. In questo caso tutto è partito dalla modella brasiliana Dayane Mello, che si è lasciata sfuggire dei commenti negativi nei confronti dell’ex compagno Stefano Sala, dal quale ha avuto una figlia. Sofia, che di anni ne ha 6, vive insieme al padre che l’ha cresciuta e alla sua attuale moglie, Dasha Dereviankina. Nonostante i primi giorni Dayane abbia parlato bene di lui, ha deciso di sottolineare alcuni aspetti che non gradisce e che hanno scatenato la reazione della coppia all’esterno.

L’attacco di Dayane Mello e la risposta di Stefano Sala

La modella ha affermato di non fidarsi dell’ex compagno e di come non lo consideri davvero un padre presente per la figlia. In aggiunta ha sottolineato come non creda che Dasha, attuale moglie di Sala, si comporti bene nei confronti della bambina. Davanti a queste accuse la coppia non è rimasta in silenzio e ha voluto difendersi. Lo ha fatto attraverso alcune storie di Instagram. Stefano Sala ci ha tenuto a sottolineare quanto siano stati importanti i suoi genitori nella crescita di Sofia, che l’hanno aiutato nei momenti in cui lui doveva allontanarsi per lavoro. Ha poi successivamente attaccato Dayane affermando che queste cose non le ha detto davanti a due suoi amici stretti che si trovano in casa, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Petrelli.

“Perché non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane?” ha domandato al pubblico. È poi intervenuta anche la moglie Dasha, presente con lui nei video, che non le ha proprio mandate a dire e ha accusato la modella si essere una pessima madre. “Lei è una bugiarda. Non c’è mai, dice di andare a lavorare ma poi va in vacanza. Tutto quello che ha la sua bambina lo ha grazie a Stefano e ai suoi nonni meravigliosi” ha affermato, per poi definirla instabile e irresponsabile.

La coppia, che ha di recente avuto un figlio, non si è risparmiata e ha attaccato duramente Dayane. Queste parole verranno fatte ascoltare alla concorrente, in modo da darle la possibilità di replicare?

