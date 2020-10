Elena Barolo: eleganza e seduzione in città – FOTO

Elena Barolo bellissima su Instagram. L’ultimo scatto è l’apoteosi della sensualità: i follower sono letteralmente impazziti.

Elena Barolo è una bellezza da perdere il fiato. L’ex velina bionda è sempre più affascinante: nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram si mostra in forma smagliante mentre porta a spasso il cane, il piccolo e simpatico Whisky.

Stivale alto, camicia raffinata e sguardo provocante: impossibile restare indifferenti. Non a caso i suoi follower, che superano i 200mila, sono andati fuori di testa. I complimenti sotto la foto della bella showgirl si sprecano: ” Quanto sei affascinante” “Che belle gambe” ” wow che meraviglia, sei una delizia per gli occhi” sono solo alcuni delle migliaia di commenti che affollano il suo profilo.

D’altronde Elena è da tempo seguitissima e amata dal pubblico italiano. Si è fatta conoscere nelle vesti di velina di Striscia la notizia, accanto all’inseparabile collega e amica Giorgia Palmas. Le due sono rimasta nel programma di Antonio Ricci fino al 2004.

Ma ci certo Elena non si è fermata. La bella bionda torinese ha fatto carriera recitando in alcune fiction, ma soprattutto come influencer. Elena, infatti, ha una grande passione per il mondo della moda e del beauty. Oltre a pubblicare i suoi meravigliosi outfit sui social, l’ex valletta di Striscia ha aperto un blog dal titolo Affashionate, dove offre preziosi consigli di moda a tutte le sue fan.

Elena Barolo: con Alessandro è vero amore