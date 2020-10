Elena Santarelli e il bellissimo gesto per il marito Bernardo Corradi

La Santarelli sorprende il marito con un gesto non da poco, il regalo che ogni uomo vorrebbe dalla moglie

 Le donne spesso non lavano l’auto, quello è un compito che rilegano ai mariti che di solito si divertono anche. Elena Santarelli però ha voluto contraddire questo luogo comune e ha sorpreso il marito con questo bel gesto. La showgirl ha infatti condiviso su Instagram una foto che la ritrae in tuta dentro la sua auto e scrive:”Ho fatto una cosa stupenda:ho lavato la macchina. Ho eliminato qualsiasi residuo di cibo e bottigliette varie presenti da mesi nella citycar ed ovviamente ho fatto il pieno di benzina così non la trovi in riserva”.

Si riferisce al marito, perché questo gesto è tutto dedicato a lui che come tutti gli uomini avrà fatto presente diverse volte alla moglie di lavare e riordinare l’auto. Sotto alla foto non mancano i commenti ironici e divertenti di altri personaggi famosi. Tra questi spicca quello di Rudy Zerbi che scrive, “Posso lasciarti anche le chiavi della mia?”. E ancora Nicoletta Romanoff:” Se mio marito vede questo post sono fritta è un mese che posticipo questa attività ”.

Il ritorno alla normalità di Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi, dopo la grande paura

 Ormai sono passati molti mesi da quando Elena Santarelli ha annunciato la fine delle cure di suo figlio, che anni fa fu diagnosticato con un brutto male. Oggi il bambino sta bene, è finalmente guarito e la mamma e il papà non potrebbero essere più felici di così. Mesi fa la Santarelli raccontò in un intervista molto toccante e personale a Maurizio Costanzo, tutti i dettagli del terribile periodo della malattia di suo figlio. La sofferenza, l’indignazione contro chi non capiva e la paura enorme per suo figlio. Momenti che non si possono spiegare e che non augura a nessuno di vivere.

 Oggi però le cose sono cambiate, il ragazzo sta bene e ha ripreso ad andare a scuola e a fare le attività che ha sempre fatto. Su Instagram si respira un’altra aria, ora Elena è tornata a sorridere insieme al marito e ai suoi figli.

