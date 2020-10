Eleonora Incardona: nostalgia d’estate, il bikini esplode – FOTO

Eleonora Incardona in versione estiva. La bella cognata di Diletta Leotta fa impazzire il web con uno scatto da urlo: che fisico!

Eleonora Incardona sente nostalgia dell’estate. La bellissima ventottenne pubblica uno scatto in costume che fa impazzire i follower. Bikini leopardato, pelle bagnata e forme esplosive, la bella cognata di Diletta Leotta è una vera bellezza.

Siciliana, classe 1991, Eleonora è la fidanzata di Mirko Manola, il chirurgo plastico fratellastro della Leotta, figlio della stessa madre ma avuto da una precedente relazione. Anche lei emigrata dalla splendida isola mediterranea, ha tentato di fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Prima partecipando a Miss Italia, nel 2010, poi tentando di diventare la velina mora di Striscia, purtroppo senza successo. Nonostante la passione per la TV e la moda, tuttavia, il vero amore di Eleonora è un altro.

Con Diletta condivide l’interesse per lo sport, ma al contrario della cognata non se ne occupa dietro gli schermi televisivi, bensì in campo. Eleonora, infatti, è una talentuosa golfista. Come emerge dal suo profilo Instagram, passa ore e ore sul campo da golf, allenandosi senza sosta.

Eleonora Incardona e Diletta Leotta: le foto che hanno fatto impazzire il web