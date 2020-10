Elettra Lamborghini, il selfie in costume che è un filo di spago. Si suda FOTO

Elettra Lamborghini, il selfie in costume che è un filo di spago. Si suda. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram

Elettra Lamborghini si è sposata la settimana scorsa: solo pochi giorni fa ha coronato il suo sogno d’amore insieme a Nick, che le ha fatto la proposta a Natale scorso, a casa e davanti alla famiglia. Lei ha detto subito di sì e da allora sono cominciati i preparativi per il matrimonio, messi in pausa soltanto per il periodo di Sanremo dove lei ha partecipato. Dopo il Festival ha cominciato ad organizzare tutto, e ha fatto bene ad affrettarsi perché dopo poche settimane è cominciato il periodo di quarantena a causa del coronavirus. Si temeva di rimandare il matrimonio, ma alla fine c’è stato ed è stato bellissimo.

Elettra Lamborghini, ultima foto in costume nel suo profilo Instagram: toglie il fiato

Avrebbe dovuto essere il periodo più bello della sua vita, e invece questi sono stati giorni drammatici. Soltanto ieri Elettra ha perso la sua cavalla, Lolita, che aveva ben 21 anni. Sono cresciute insieme, per lei era come una migliore amica, come una figlia, proprio oggi ha ringraziato suo marito perché sono due giorni che piange ininterrottamente e lui è “costretto” a starle vicino e a cercare di consolarla e farla stare meglio.

Come se questo non bastasse, ieri suo fratello ha comunicato di essere ricoverato in ospedale. Insomma, un dramma uno dietro l’altro, che ha messo in seria crisi la cantante. Un periodo indimenticabile e nel peggiore dei modi. Oggi ha pubblicato diverse foto di Lolita, rivelando di stare davvero male e di non sapere come andare avanti. “Darei qualsiasi cosa per passare qualche altra ora insieme a te”.