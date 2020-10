Elisabetta Canalis, in intimo è più esplosiva che mai – FOTO

Elisabetta Canalis, un fisico spettacolare per l’ex velina che regala scatti da infarto: le curve della bellezza sarda sono da urlo

Al di là dell’oceano, ormai da diverso tempo, ma non ha mai dimenticato l’Italia. E gli italiani non hanno mai dimenticato lei. La meravigliosa Elisabetta Canalis continua ad essere una delle bellezze più ammirate e mozzafiato del Belpaese. Di recente, le candeline spente sono state 42. Ma la cifra scritta sulla sua carta d’identità sembra solamente uno scherzo. Elisabetta infatti continua ad avere un fascino giovanile, fresco ed irresistibile. Di acqua sotto i ponti ne è passata da quando ha rubato i cuori di tutti i telespettatori nelle sue apparizioni come velina di Striscia la Notizia. Ma la sua bellezza sembra davvero intramontabile, anzi, come il vino Eli appare migliorare con il passare del tempo.

Elisabetta Canalis, Instagram va in fiamme: sempre più bella

