Era Valerio Bettini in CentoVetrine, cosa fa oggi Sergio Troiano

È stato uno dei protagonisti di CentoVetrine dove interpretava il commissario Valerio Bettini. Ma che fine ha fatto l’attore Sergio Troiano e cosa fa oggi?

La soap opera italiana più seguita dei primi anni 2000, CentoVetrine, ha occupato per quindici anni un ruolo stabile all’interno del palinsesto di Canale 5. Tra i protagonisti il commissario Valerio Bettini, interpretato dall’attore Sergio Troiano che prima di approdare in televisione aveva lavorato anche al cinema come produttore della pellicola Portami Via. La sua esperienza a CentoVetrine termine nel 2015 e da allora il pubblico non ha più avuto modo di vederlo in azione. Ma questo non significa che l’attore abbia smesso di lavorare e soprattutto che abbia abbandonato il mondo dello spettacolo.

Sergio Troiano, oltre la televisione

Oggi Sergio Troiano ha 62 anni e si può affermare che sebbene il grande pubblico lo conosca soprattutto per il suo ruolo all’interno della soap opera, l’attore ha avuto modo di esplorare anche un altro settore oltre a quello della recitazione sullo schermo. Per diversi anni si è infatti dedicato al doppiaggio. Ha dato voce a numerosi personaggi, interpretati anche da attori internazionali. Tra gli altri ha doppiato Arnold Schwarzenegger in Escape Plan – Fuga dall’inferno e Sylvester Stallone in Reach Me – La strada del successo.

È rimasto anche nel mondo delle telenovele, doppiando personaggi originariamente argentini, brasiliani e venezuelani. Oltre al cinema e alla televisione, Sergio Troiano è approdato anche in teatro dove ha interpretato il padre di D’Artagnan. Ha continuato quindi a lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante il pubblico potesse aver pensato il contrario.

Si sa invece molto poco della sua vita privata, essendo sempre stato molto riservato. L’unica informazione pubblica riguarda le sue quattro figlie. Per il resto Sergio Troiano preferisce viversi la propria vita e carriera in totale tranquillità, mettendosi al centro dell’attenzione solo quando è strettamente necessario.

