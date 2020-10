Farmaci e terapie gratuiti, le ultime novità dal Sistema Sanitario Nazionale

Il Sistema Sanitario Nazionale rende gratuiti alcuni farmaci e terapie. Ecco quali sono le ultime novità pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale

Il Sistema Sanitario Nazionale rende gratuiti alcuni farmaci e si farà interamente carico delle spese per la terapia ormonale sostitutiva per il cambio di genere. Ad annunciarlo è la Gazzetta Ufficiale, il 23 settembre sono state pubblicate due determine, relativamente a quanto stabilisce l’Agenzia Italiana del Farmaco. Secondo le ultime disposizioni, coloro che intendono intraprendere un percorso terapeutico e farmacologico per il cambio di genere riceveranno il sostegno del SSN. Ecco quali sono le novità riguardo al caso.

Terapie e farmaci gratuiti, le novità

