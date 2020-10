Flavio Insinna, lacrime di gioia in diretta a L’eredità: il motivo

Flavio Insinna e una bella pagina di televisione con la trasmissione che conduce. Pianto liberatorio e tante felicità per l’accaduto

L’eredità, il programma che fu di Carlo Conti e anche del compianto Fabrizio Frizzi, non smette di emozionare, tutte le sere prima del tg 1 delle 20 su Rai 1. Al timone oggi c’è Flavio Insinna che in questa nuova edizione del quiz televisivo, tra i più amanti degli ultimi anni, fa incetta di ascolti.

Non manca la suspense ma anche i momenti di gioia ed emozione come quelli che hanno incantato il pubblico la scorsa sera e fatto piangere anche Flavio Insinna. Momenti di commozione e anche più di qualche lacrimuccia in studio e il pubblico da casa sorpreso.

Tutto merito di Viola, la nuova campionessa. Ma cosa è successo nello specifico nel programma di Rai 1?

LEGGI ANCHE -> Era Valerio Bettini in CentoVetrine, cosa fa oggi Sergio Troiano

Flavio Insinna, l’inaspettata vittoria di Viola

Puntata fortunatissima l’ultima de L’Eredità, il quiz in prima serata di Rai 1 che ha visto la nuova campionessa, Viola, portata a casa una bella somma. Oltre 50 mila euro vinti grazie alla sua bravura che le ha permesso di indovinare l’ultima parola della ghigliottina.

Lei in primis è scoppiata in lacrime e poi anche il conduttore non si è saputo trattenere. “Piangente ma felice” l’ha definita Flavio Insinna. La giovane si è portata, incredula, le mani sul volto ed è scoppiata in un pianto liberatorio.

La cifra precisa che la professoressa ha portato a casa è 52.500 euro vinta grazie alla sua intuizione. È partita da cinque indizi: crema, fare, modello, due e ballerino. Sul cartoncino de L’Eredità Viola ha scritto la parola “scarpe” e per lei è arrivata la grande ed inaspettata vittoria. A casa dritto il montepremi finale e tante lacrime di gioia che hanno commosso un po’ anche il presentatore.

LEGGI ANCHE -> Ludovica Pagani, bagno, specchio e doccia appena fatta – FOTO

Dopo la reazione più che lecita, tutti hanno festeggiato stappando lo spumante. Flavio e Viola hanno brindato ad una splendida vittoria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.