Giallo di Garlasco, revisione del processo: la decisione del tribunale

La Corte d’Appello di Brescia ha depositato la decisione in merito alla richiesta di revisione del processo che ha visto condannato in via definitiva Alberto Stasi per il giallo di Garlasco

La corte d’Appello di Brescia ha deciso di rigettare la richiesta di revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Nella mattinata di oggi è stata depositata la decisione dei giudici sul cosiddetto Giallo di Garlasco. Il presidente della corte d’Appello, Claudio Castelli, ha dichiarato. “Confermo il rigetto“.

LEGGI ANCHE —> Urbino, cadavere in un parcheggio. L’allarme del personale

Giallo di Garlasco, le motivazioni del rigetto della richiesta di revisione del processo