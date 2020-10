Grande Fratello, la lite furiosa in diretta: cose mai viste. Matilde Brandi si è scagliata contro Tommaso Zorzi durante la pubblicità del programma.

Matilde Brandi si è scagliata contro Tommaso Zorzi durante la pubblicità per il suo “accanimento” contro Adua Del Vesco: “Tu non sai niente”. Tutto questo è successo dopo che Alfonso ha annunciato una sorpresa per l’attrice. Lei e l’influencer sono in guerra aperta da quando lui nel confessionale della scorsa puntata ha smascherato Adua dicendo che anche a lui aveva rivelato l’omosessualità di Massimiliano Morra. “Non sopporto tutta questa falsità, che nega e piange con il rosario in mano. Mi sembra ipocrita”. Quando lei lo ha scoperto, ha dato dello schifoso a Tommaso e da allora non c’è più stata possibilità per loro di riallacciare un rapporto.

Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi durante la pubblicità del Grande Fratello Vip

Stasera in particolar modo Tommaso si è molto arrabbiato, quando Adua ha negato quanto accaduto in albergo, dicendo che i concorrenti non hanno la possibilità di vedersi quando sono in hotel. “Autorizzo la persona che gestisce il mio telefono a pubblicare la conversazione. Quella sera Adua mi ha detto che avrebbe aperto la porta della sua stanza per farmi entrare”. Gli screen sono stati pubblicati, quindi la prova che Adua abbia mentito è uscita fuori. Tommaso stasera ha mostrato grande insofferenza per l’attrice, e quando Alfonso ha annunciato una sorpresa per Adua, è scoppiato il putiferio.

Quando Tommaso ha fatto una battuta sulla sorpresa che avrebbe avuto Adua, Matilde ha perso la pazienza contro Zorzi e ha cominciato ad urlare. “Tu non sai quello che è successo, non sai cos’ha dentro quella ragazza. Non puoi parlare così e fare certe battute”.