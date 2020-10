Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco confessa stasera: rivelazione sconvolgente. Durante la puntata che andrà in onda questa sera finalmente si saprà tutta la verità

Questa sera al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco dirà tutta la verità. Tutto è partito quando giovedì notte Adua ha rivelato a Matilde Brandi e a Dayane Mello che il suo ex Massimiliano Morra è gay. Il giorno dopo in puntata Alfonso Signorini le ha detto che abbiamo sentito tutto, ma lei ha negato: non è servito a nulla, perché Tommaso Zorzi invece l’ha smascherata, in quanto odi il coming out forzato. Adua dopo la puntata è stata molto male, per lei sono stati giorni di riflessione e alla fine ha preso una decisione molto importante.

Adua Del Vesco stasera confessa tutto durante il Grande Fratello Vip: “Ora riparto da me”

Adua ieri ha preso una decisione importante e si è confidata con Matilde Brandi. “Non ce la faccio più, ho sprecato gli anni più belli della mia vita a coprire gli altri. Dirò la verità, non mi importa di quello che pensa la gente, io devo pensare a me stessa”. Dopo queste dichiarazioni, la pagina ufficiale del GF Vip ha rivelato che questa sera Adua dirà tutta la verità sulla sua storia d’amore con Massimiliano Morra. Lui lo sa? E soprattutto, accennerà a questa storia della sessualità o dirà soltanto che la loro storia era finta?

I telespettatori non ci stanno più nella pelle: quella di stasera sarà una puntata, senza dubbio, esplosiva. Sintonizzatevi alle 21:35 su Canale Cinque per scoprirlo.