Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi in crisi esce dalla porta rossa. Durante la diretta di questo pomeriggio, l’influencer si è arrabbiato con la produzione del programma

Tommaso Zorzi oggi si è arrabbiato con la produzione del Grande Fratello Vip, e la lite è stata così accesa che l’influencer ha aperto la prima porta rossa per uscire dalla casa. Tutto questo è successo perché sono due giorni che l’influencer ha le emorroidi e non gli stanno dando le medicine. Il dolore è così forte da farlo piangere, ma questo non intenerisce la produzione che in questi due giorni pare avergli dato solo una pomata che non fa al caso suo. Oggi, arrabbiato e in lacrime, ha sbottato e ha minacciato di uscire dalla casa.

Tommaso Zorzi in crisi esce dalla porta rossa: “Basta, io me ne vado. Sono dei criminali”

È stato Francesco Oppini ad andare a recuperarlo. “Lo so che stai male, lo so che non ce la fai più, ma vedrai che adesso ti daranno qualcosa. Dagli dieci minuti per capire cosa fare, puoi dargli dieci minuti? Ti prego, torna qua”. Alla fine è riuscito a convincerlo e Tommaso è rientrato in casa. Sul web qualcuno ha parlato addirittura di squalifica, ma non è questo il suo caso perché ha aperto soltanto la prima porta rossa, non quella principale che porta al di fuori della casa più spiata d’Italia.

L’atmosfera nella casa diventa sempre più tesa e se la produzione non dovesse aiutare l’influencer, lui potrebbe seriamente decidere di andarsene. A destarlo da questa decisione è Francesco Oppini: i due hanno legato tantissimo e Francesco è forse l’unico della casa a stargli accanto, a comprenderlo e a capirlo. Quando qualcuno ha provato a giudicarlo per il suo comportamento, lui lo ha prontamente difeso: “Ragazzi, se uno sta male, sta male”.