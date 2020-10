Grey’s Anatomy, la 16esima stagione su La7: le anticipazioni del 5 ottobre

Stasera, lunedì 5 ottobre, torna Grey’s Anatomy su La7 con le nuove puntate della 16esima stagione. Un’anticipazione su quello che accadrà nei primi episodi

Tornano le avventure di Meredith Grey e dei medici del Grey Sloan Memorial su La7. Ogni lunedì a partire da questa sera andranno in onda i nuovi episodi della 16esima stagione di Grey’s Anatomy che dopo tutti questi anni continua ad appassionare il pubblico. Anche questa volta non mancheranno i colpi di scena, sebbene siano stati costretti ad accorciare la stagione e chiudere le riprese quattro episodi prima rispetto a quanto si era deciso, a causa della pandemia che ha portato a sospendere i lavori. Le puntate saranno infatti 21 e non più 25.

Le anticipazioni delle puntate di Grey’s Anatomy del 5 ottobre

Nei primi episodi Meredith Grey affronterà le conseguenze delle azioni compiute al termine della scorsa stagione. La dottoressa aveva infatti falsato alcuni documenti assicurativi per salvare la vita di una paziente. Una frode che le costerà cara. La protagonista della serie di Shonda Rymes infatti si ritroverà ad affrontare un vero e proprio processo, nonostante lo specializzando Andrew De Luca abbia cercato di coprirla. In questa stagione ci sarà ancora spazio per il loro rapporto, sebbene quest’ultimo inizierà a mostrare segni di bipolarismo, disturbo ereditato dal padre.

Meredith ha messo a rischio la sua carriera decidendo di agire a discapito delle regole, l’udienza la porrà in una situazione di rischio e staremo a vedere come si evolverà la sua situazione. Continueranno anche le vicende di Owen Hunt, che si ritroverà a vivere alti e bassi insieme alla ritrovata Teddy Altman, così come quelle della sua ex, Amelia Shepherd. I fan della serie si dovranno poi preparare a dire addio a uno dei protagonisti di Grey’s Anatomy, Alex Karev, la cui dipartita ha fatto parecchio discutere. Si trattava di uno dei pochi personaggi rimasti presenti dalla primissima stagione.

In America intanto sono cominciate le riprese della 17esima stagione nella quale verrà trattato il tema della pandemia che sconvolgerà gli equilibri anche all’interno della serie. Ma nel frattempo il pubblico potrà godersi i nuovi episodi ogni lunedì su La7 in prima serata.

