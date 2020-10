Il Paradiso delle Signore, quella coppia nella vita e sul set

Il Paradiso delle Signore ha fatto nascere un bellissimo amore tra due protagonisti della soap opera. Hanno detto sì lo scorso anno

Il Paradiso delle signore è uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi tempi. Lanciato come fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi ed Alessandro Tersigni, ha fatto incetta di ascolti per due bellissime serie per poi diventare un appuntamento fisso del pomeriggio di Rai 1.

Così è partito un progetto tutto nuovo, quello della soap opera che appassiona tantissimi telespettatori che seguono con entusiasmo le storie d’amore che sono, senza dubbio, il fil rouge indiscusso. Quelle tra Vittorio e Marta che si sono finalmente sposati ma anche l’amore finito tra Gabriella e Salvatore e quello tormentato tra Clelia con Luciano che sono costretti a nascondersi.

Insomma il tema dell’amore è centrale nel Paradiso delle Signore e spesso quello che avviene sul set poi si realizza anche nella vita reale. Si perché due protagonisti della soap opera sono convolati a nozze davvero. Sono felici e bellissimi, vediamo chi sono.

Il Paradiso delle Signore, De Benedittis e Corso sposi