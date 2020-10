Le tre spezie “salvavita” che non possono mancare a casa

Secondo gli esperti, le spezie sarebbero un toccasana per il proprio benessere; ma in particolare ve ne sarebbero alcune considerate “salvavita” e dalle molteplici proprietà.

Le spezie sono un vero tesoro per la cucina, arricchiscono i piatti conferendo loro un gusto etnico e gradevole. Molti non sanno quanto le spezie possano aiutare l’organismo apportando effetti benefici: tra queste, vi sarebbero 3 spezie considerate dagli esperti come salvavita: Peperoncino, Zenzero e Curcuma, gli alleati del benessere.

Peperoncino: La capsaicina, la molecola piccante del peperoncino, è un potente antinfiammatorio e antiossidante. Usata per la produzione di creme per dolori articolari muscolari. Il peperoncino interviene sul metabolismo accelerandolo, ecco perché è indicata la spezia per chi segue una dieta dimagrante. Questo suo intervento sul metabolismo, assolutamente favorisce la perdita di peso, in un contesto di sana alimentazione e attività sportiva, si intende. Ideale nei piatti salati quanto in quelli dolci, sia crudo che cotto nei cibi, il peperoncino non perde le sue proprietà benefiche. Tuttavia, si consiglia sempre di usare una spezia bio, intero o in assenza va bene anche quello in polvere.

Quali spezie salvavita tenere a casa, proprietà

Zenzero: Gingerolo, la molecola dello zenzero ha – al pari del peperoncino – proprietà antinfiammatorie e, secondo numerosi studi, avrebbe anche un effetto neuroprotettivo; questo spiegherebbe perché si invita al consumo i pazienti affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson. Caramelle, infusi…ormai i modi di assumere lo zenzero sono tantissime, solo di recente è entrata nella cucina e nelle abitudini italiane. Si consiglia sempre di non esagerare con le dosi a causa del suo sapore molto forte, non tutti riescono ad apprezzarlo.

Curcuma: Anche la curcumina – la molecola della spezia – avrebbe proprietà antinfiammatorie e antitumorali. Presenti ormai i tantissimi integratori a base di curcumina anche per le sue proprietà intestinali. La curcuma è disponibile sia in polvere e sia come radice ma per potenziare i suoi effetti si consiglia sempre di associare la spezia al pepe nero e all’olio. Il composto che ne deriva è una bomba di benessere.

Buono soprattutto nei piatti salati, negli ultimi anni è diffuso il golden milk: letteralmente latte dorato utilissimo per affrontare i malanni della stagione.

