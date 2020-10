Sono sempre bellissime LeDonatella, con Silvia e Giulia Provvedi protagoniste di selfie e fotografie nelle quali insegnano come essere femminili.

Visualizza questo post su Instagram 🎥👯‍♀️❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 5 Ott 2020 alle ore 4:16 PDT

Le strepitose LeDonatella da tantissimo tempo ormai imperversano sui social network. E lo fanno spesse volte mostrandosi in maniera spregiudicata ed anche fin troppo sbarazzina. A volte questo aspetto ha causato loro qualche problema con alcuni dei loro followers.

Infatti c’è chi ha accusato LeDonatella di pensare soltanto a farsi vedere il più svestite possibile, pur di far parlare di loro. Ma le sorelle Silvia e Giulia Provvedi non hanno mai dato peso a queste critiche. Va comunque detto che il loro atteggiamento in proposito è cambiato nel corso dei mesi. Ed ora la qualità dei loro scatti è certamente migliorata, nel senso che gli effetti desiderati in apprezzamenti e notorietà sono rimasti gli stessi, pur mantenendo indosso qualche indumento in più.

LeDonatella, Instagram di fuoco grazie a loro

Del resto Silvia e Giulia sono talmente belle da darlo a vedere anche se si trovassero al chiuso di una camera buia. Ed ecco ora arrivare nuove foto nelle quali tutte e due appaiono molto eleganti e sorridenti. La vita è bella nonostante le difficoltà. Lo hanno imparato entrambe a loro spese a causa delle rispettive vicissitudini in ambito sentimentale. Soprattutto Silvia ha dovuto ingoiare più bocconi amari, tra quanto successo in passato con Fabrizio Corona ed ora con il suo attuale partner, ‘Malefix’.

Visualizza questo post su Instagram La mia metà❤️👯‍♀️☀️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 3 Ott 2020 alle ore 3:58 PDT

La 26enne originaria di Modena (lei e Giulia compieranno gli anni il prossimo mese di dicembre, n.d.r.) da due anni fa coppia fissa con Giorgio De Stefano. Che però, dopo la nascita della loro figlioletta nella scorsa primavera, è stato arrestato. Ma l’amore resiste.

