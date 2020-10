Tragedia in Liguria, dove un escavatore, che stava operando per rimuovere i detriti causati dal maltempo, si è ribaltato in strada

In Liguria, il maltempo che in questi giorni sta seminando vittime e disagi sembra non dar tregua. Proprio oggi, nella zona tra Baiardo e Passo Ghimbegna (provincia di Imperia), un escavatore si è ribaltato in strada, mentre si stavano eseguendo operazioni di pulizia e rimozione dei detriti. Ancora vittime, dunque, sia tra coloro che si trovavano sul mezzo, che tra i passanti.

Escavatore si ribalta: due le vittime

Due sono le vittime causate dalla terribile tragedia di oggi: l’operaio alla guida dell’escavatore, 47enne, e – stando a quanto riportato dalle fonti – un passante. Colui che era alla guida del mezzo si stava occupando di rimuovere i detriti dalla provinciale, provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato un po’ tutto il Nord Italia negli scorsi giorni. L’uomo, di 47 anni, proveniva da Molini di Triora. Ancora incerta, invece, l’identità della seconda vittima: secondo quanto riportano le testimonianze, si tratterebbe di un passante, che potrebbe essere stato schiacciato dall’escavatore, o probabilmente di un altro operaio.

Nelle scorse giornate, altre 3 vittime erano state registrate: una a Ventimiglia, ed altre due a Sanremo, i cui cadaveri sono stati ritrovati in mezzo ai detriti provocati dalle mareggiate.

Oltre a questo, numerosi sono stati i disagi causati dal maltempo: a Sant’Antonio di Corteno Golgi, in provincia di Brescia, 17 persone sono rimaste isolate a causa di un evento franoso. Ugualmente, in Piemonte, ben 108 comuni sono stati toccati dalla consistente alluvione, la quale ha anche interferito sui collegamenti e sulla disponibilità di elettricità.

Le squadre di soccorso stanno operando senza sosta, in questi ultimi giorni, per cercare di risolvere la situazione quanto prima: tra persone disperse, e l’esigenza di restituire a tutta la popolazione una condizione di normalità, è stato richiesto anche l’ausilio delle squadre di pompieri francesi.

