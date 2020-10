Ludovica Pagani, bagno, specchio e doccia appena fatta – FOTO

Sempre divina la nostra velina preferita dello sport, Ludovica Pagani, pronta a sorprendere tutti con la sua incantevole sensualità

Una bellezza infinita sconvolge la quotidianità degli appassionati, della dolce e glamour Ludovica Pagani. Perchè ancora una volta il destino ha riservato alla 25enne bergamasca l’ennesima opportunità di rendere ancora più piccante la sua popolarità.

La passione per il calcio la contraddistingue sin dalla nascita e lei non ha mai fallito l’appuntamento con i tifosi, deliziati dalle calienti anteprime dei pronostici sportivi, per poi riapparire nei post gara, per raccogliere l’ultimo parere degli spettatori da casa.

I fan non possono mai dimenticare il suo lato fashion, da ragazza “rapace” e capace di tutto pur di mettere in mostra il fascino incantevole che è fuori di lei. Non a caso gli accostamenti alle varie Diletta Leotta, piuttosto che Giorgia Rossi sono all’ordine del giorno, perchè nel suo piccolo, Ludovica vuol sempre sorprendere, in un modo o nell’altro.

L’antagonista della Leotta sexy, durante la sua crescita ha dato importanza allo studio. Dal liceo linguistico alla facoltà di “Economia e Management” fino, grazie alla quale riesce ad avere un taglio culturale al proprio seguito, non senza confusioni.

Ludovica Pagani, eroina dello spettacolo allo specchio: “Pronti per il grande evento!?”