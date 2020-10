Ludovica Pagani, lato B da urlo: lo scatto toglie il fiato ai fans – FOTO

Ludovica Pagani, lato B da urlo: lo scatto toglie il fiato ai fans. L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha fatto record di likes

Ludovica Pagani è una delle giornaliste più amate del mondo del calcio, e piano piano sta raggiungendo traguardi sempre più importanti per la sua carriera. Oltre ad essere una bellezza allucinante, è anche una donna molto ironica e soprattutto molto intelligente. Insomma, la donna perfetta. Nei giorni scorsi si è impegnata nella sua rubrica dedicata all’oroscopo dei calciatori, raggiungendo tantissimi consensi da parte dei suoi followers che hanno seguito con molta costanza e tanto affetto. Tra i tanti traguardi c’è uno che ha annunciato pochi giorni fa: ovvero, che entrerà a far parte del team EA Sports Fifa.

Ludovica Pagani bellissima nell’ultimo scatto su Instagram, toglie semplicemente il fiato

Un ruolo davvero importante e apprezzato, ha festeggiato questo traguardo con un outfit sportivo, ma aggiungendo quel pizzico di sensualità a cui i suoi followers oramai sono abituati. Solo dopo pochi giorni, ovvero oggi, ha pubblicato uno scatto in cui è un incanto con un abito da sera. I commenti sotto alle sue foto oramai non si sprecano: “Scegli una donna che può essere entrambe” scrive un utente. “Ti seguo da quando hai esordito e da allora non ti ho più mollato. Per me è soltanto un piacere vederti crescere professionalmente come ti sta succedendo, ti meriti tutti i successi che stai ottenendo”.

E poi ancora: “Ogni volta che ti vedo resto senza fiato, ma esisti davvero? Un mio amico una volta ti ha incontrata e quando vedo una tua foto sono costretto a ricordarmelo perché ho paura che tu sia una fata. Sei troppo, troppo bella, mi togli il fiato tutte le volte”.