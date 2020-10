Macabra scoperta, trovato teschio umano nei boschi del bresciano

Un piccolo teschio è stato trovato da un cacciatore nei boschi di Serle in provincia di Brescia. Potrebbe essere quello della 12enne Iuschra scomparsa nel 2018

Nei boschi di Serle, in provincia di Brescia, è stato rinvenuto un teschio umano di piccole dimensioni. Secondo quanto riportato stamane dal Giornale di Brescia, il teschio è stato scoperto nella stessa zona in cui si erano concentrate mesi fa le ricerche di Iuschra Gazi, 12enne di origini bengalesi affetta da autismo e scomparsa nel luglio del 2018 durante una gita con gli operatori della Fobab, Fobdazione bresciana assistenza psicodisabili.

LEGGI ANCHE -> Migliori vini rossi e bianchi italiani 2020: la classifica di 5StarWines

Il teschio è stato trovato da un cacciatore domenica mattina, ora ovviamente saranno gli accertamenti medici a stabilire se i resti trovati siano proprio della ragazzina. Per la scomparsa della 12enne era stata condannata l’operatrice dell’associazione che durante la gita aveva il compito di controllare la bambina: 8 mesi per lei con la condanna per omicidio colposo.

Il padre della piccola, Mdliton Gazi, all’Ansa, ha affermato: “Nessuno mi ha avvisato. Adesso aspettiamo di vedere se quelle ossa sono di Iuschra”. E ancora: “Io spero sempre possa essere viva mia figlia, ma adesso vediamo con queste ossa trovate. Da papà spero sempre possa tornare. Cosa è successo quel giorno ancora non l’ho capito”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.