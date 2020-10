Un nuovo slancio al Made in Italy è l’obiettivo che si sono dati Il Sole 24Ore e The Financial Times con l’iniziativa “Made in Italy: The Restart”.

Il rilancio delle esportazioni è cruciale per il Made in Italy e con questo scopo il gruppo Sole 24 Ore, insieme al Financial Times, si è impegnato in un’iniziativa importante. Si tratta dell’evento “Made in Italy: The Restart”, che si terrà per tre pomeriggi consecutivi.

In particolare, si tratta di interviste e tavole rotonde sia in lingua italiana sia in inglese con l’obiettivo di far ripartire le esportazioni che sono state non poco ostacolate dalla pandemia Covid-19.

L’evento si terrà il 6 il 7 e l’8 ottobre.

Il calendario e i contenuti di Restart, l’iniziativa del Sole24ore e del Financial Times per far ripartire l’export

L’evento del 6,7 e 8 ottobre potrà essere seguito anche via streaming.

Nell’ambito dell’evento saranno raccontate varie iniziative imprenditoriali. Parteciperanno gli attori principali della moda, del design, dall’agroalimentare, della manifattura, dell’energia, dei trasporti fino alle banche.

Inoltre parteciperanno il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

Recita il sito del dedicato all’evento: “Il Sole 24 Ore e Financial Times, due dei più importanti gruppi editoriali al mondo, presentano un percorso di eventi digitali per discutere della ripresa dell’economia italiana dopo il Covid-19, con un particolare focus sul rilancio del brand globale del Made in Italy”.

E aggiunge: “La serie, che vede la partecipazione di Ministri e business leader, si baserà sul piano “New Deal” che il governo varerà per rilanciare il settore dell’export italiano. Il primo giorno vedrà la partecipazione di esponenti di alto livello del governo e di rappresentanti dei più importanti settori industriali, per discutere gli step che dovranno essere intrapresi per la ripresa economica dopo il Covid”.

