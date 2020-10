Massimiliano Morra e Adua del Vesco, la rivelazione bomba di Lucherini

Massimiliano Morra e Adua del Vesco fidanzati per finta? Ci pensa Enrico Lucherini a vuotare il sacco a Live non è la D’Urso

Amori veri o presunti, finte relazioni, omosessualità coperta e smentita. Questi i temi che tengono banco in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip e anche fuori. Tutti parlano di Adua del Vesco e di Massimiliano Morra, prima perché hanno fatto esplodere il caso dell’Ares Gate e poi perché forse la loro relazione, come quella che c’è stata tra la giovane attrice e Gabriel Gargo, sarebbe stata solo una montatura.

A vuotare il sacco ci ha pensato ieri sera, in collegamento con il programma di Barbara D’Urso, Live Non è la D’Urso, Enrico Lucherini, il famoso ufficio stampa delle star della tv e del cinema oltre che capo ufficio stampa dell’Ares Film.

Ospite in collegamento su Canale 5 Lucherini non ha avuto peli sulla lingua e ha detto le cose come stanno. Quello che accadeva alla star che facevano capo al noto produttore della Ares, Alberto Tarallo, i finti amori inscenati per le promozioni e quello che lui faceva come ufficio stampa.

Diverse le domande che La D’Urso ha posto a Lucherini, prima tra tutti se era stato lui a inventare la storia d’amore tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. “No, io non ho inventato niente – ha ammesso – io semplicemente mandavo le loro foto ai giornali di loro due che si baciavano…poi erano i giornalisti a scrivere”.

LEGGI ANCHE -> Adua Del Vesco e la “bugia”, ma il GF stacca l’inquadratura: è polemica

Lucherini: “Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non hanno avuto nessuna storia”

E di qui tante altre rivelazioni da parte del noto ufficio stampa. La D’Urso con Lucherini ha parlato della finta lite tra Testi e Morra, che lo stesso Testi ha rivelato nell’ambito dell’Ares Gate. Lucherini ha ammesso: “Sì l’ho pensata io ma questa è una cosa minima, ma se questa è una cosa così grave mi dispiace. Le “lucherinate” sono ben altro… io ho mandato Laura Antonelli in ospedale”.

Ma la vera bomba arriva sul finire dell’intervista quando Barbara D’urso ha chiesto a Enrico Lucherini della storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. In base a quello che avrebbe detto la giovane, anche la loro storia potrebbe essere stata studiata a tavolino. “Non ce la faccio più a stare zitta e a stare male. Verrò criticata, la gente penserà male di me, ma devo pensare a me stessa” ha detto Adua. Per molti un dettaglio sul fatto che abbia vissuto un’altra storia falsa.

LEGGI ANCHE -> Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, era tutto finto? Il dettaglio li incastra

E su questo ci pensa Lucherini a sganciare la bomba: “Non c’è nessuna storia con Massimiliano, io credo che Adua non l’abbia mai baciato. Io non li ho mai visti” dice l’ufficio stampa senza giri di parole. E sull’omosessualità di Morra? Lucherini tace: “Non lo so e non l’ho mai saputo, io so solo che loro non dormivano nemmeno insieme”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.