Massimo Bossetti, la sorella guarda avanti | Drastica decisione: “troppo dolore”

La sorella di Massimo Bossetti rivela una decisione presa. Un passo importante dopo l’allontanamento dal fratello, perché?

La sorella gemella di Massimo Bossetti, l’uomo condannato in in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, guarda avanti e cambia strada. La donna che è sempre stata accanto a suo fratello che per la giustizia ha ucciso la tredicenne scomparsa nel novembre 2010 trovata uccisa, a Quarto Grado ha fatto una dichiarazione choc.

Una mossa che nessuno si aspettava visto che lei ha sempre detto di voler bene al fratello e di considerarlo innocente. Qualcosa tra di loro sarà cambiato e la decisione di Laura Bossetti è drastica. Solo lo scorso aprile, nel pieno del lockdown, la sorella di Bossetti scriveva per lui una commovente lettera in cui gli ricordava dell’importanza e dell’amore della famiglia.

“Caro Massimo ti voglio molto bene, abbiamo passato momenti duri, tu in primis. Sappi che nel tuo cuore la famiglia c’è – scriveva Laura – Non vedo l’ora di rivederti perché tu lo sai quanto io ho bisogno di vederti e tu altrettanto. La famiglia è unita, la famiglia ti crede. Vai avanti, non sei solo. Piano, piano. Sarà ancora un percorso diciamo lungo ma ce la faremo. E dopo ci riabbracceremo, sono sicura e sono convinta che sarà così”.

Massimo Bossetti, la sorella: “Cambio cognome”

Parole di forza e di coraggio quelle di Laura Bossetti per il fratello gemello Massimo che rispetto alle dichiarazioni di oggi sembrano solo un lontano ricordo e che lasciano presupporre che qualcosa si sia rotto.

Laura, infatti, ha dichiarato di voler cambiare nei prossimi mesi il suo cognome. Il suo motto? “Guardare sempre avanti, dimenticare il passato” ha dichiarato a Quarto Grado spiegando di non riuscire più a nominare il fratello.

Cosa sarà mai successo tra i due? Laura sembra essere sconfitta e senza nessuna voglia più di stare vicino al fratello, gettando la spugna nella sua difesa. Anche se nonostante tutto ammette di volergli ancora bene e di portarlo sempre con sé: “Mi fa troppo male, sono stanca, questo cognome è straziante da portare, voglio guardare avanti – ha rivelato – Forse ho sbagliato a dire che i nostri genitori sono morti per il dolore, ma è la verità”.

E poi la rivelazione più forte: forse il responsabile di questa decisione è proprio il muratore di Mapello. “Lui ha deciso di allontanarsi. Ho avuto la tentazione di fermarmi al carcere di Bollate, ma non sono entrata” ha concluso la sorella. Cosa è accaduto davvero tra i due? E perché il loro forte legame si è spezzato?

