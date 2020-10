Melita Toniolo, FOTO da togliere il fiato | Gli ammiratori si scatenano

Melita Toniolo ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram che è piaciuta molto ai suoi moltissimi ammiratori

Melita Toniolo si mette in posa su Instagram e conquista il suo grande pubblico di ammiratori. L’influencer, un tempo molto attiva in televisione, ora ha deciso di dedicarsi a questa nuova attività oltre ovviamente a quella di mamma. La diavolita, negli scorsi anni è entrata nei cuori dei telespettatori italiani che si sono poi riversati sul web non perdendo mai ogni contenuto della ragazza.

Lo dimostrano i numeri raccolti dalla giovane. Stiamo parlando di un milione e 100mila follower e migliaia di ‘like‘ in ogni suo nuovo post. Come quest’ultimo che ha oltre 6mila ‘mi piace‘ e più di 100 commenti di apprezzamento in appena un’ora dal momento della pubblicazione. Grande affetto quindi da parte degli ammiratori che si sono scatenati riempiendola di complimenti.

Melita Toniolo, bellezza e simpatia innate entrano nel cuore degli utenti – FOTO