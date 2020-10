Mercedesz Henger una dea in costume. Fisico pazzesco – FOTO

La strepitosa Mercedesz Henger anche ad ottobre e con l’arrivo del primo freddo sfodera il costume assieme ad un corpo da stordire tutti.

A 29 anni Mercedez Henger ha ancora tutta una vita davanti a sé, da vivere al massimo di giorno in giorno. La figlia dell’attrice Eva – che a sua volta risulta essere ancora bellissima ed amatissima come nei suoi giorni migliori – già fa del trascorrere con felicità e spensieratezza ogni sua giornata, dal risveglio fino a quando non giunge il momento di cedere al sonno.

In un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, la ragazza si fa vedere ancora una volta in costume da bagno. Una prerogativa che ha fatto da comune denominatore a tante altre sue fotografie apparse sui social nei mesi scorsi. Ed ogni volta lei trova il modo di apparire più bella, più radiosa e più felice. A colpire è soprattutto il sorriso che le è proprio e che non fa altro che renderla estremamente incantevole.

Mercedesz Henger, fisico da urlo: nessuna come lei