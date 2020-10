Migliori vini rossi e bianchi italiani 2020: la classifica di 5StarWines

Diamo uno sguardo alla classifica dei migliori vini italiani 2020: scopriamo quali sono i bianchi e i rossi 2020 più apprezzati seconda la giuria di 5StarWines

Il vino è una passione per milioni di persone in tutto il mondo e nonostante l’emergenza Covid in corso continua ad entusiasmare sempre e comunque perché è un settore dinamico e fa ruotare intorno a sé un business immenso. In tutto ciò l’Italia risulta essere uno tra i maggiori leader nella produzione sia per il mercato interno che per l’export internazionale.

Come detto il Covid ha fatto saltare moltissime manifestazioni vitivinicole, prima tra tutte il Vinitaly, ma non ha messo per nulla lo stop alla possibilità di dare premi ad alcune delle nostre migliori eccelleze enogastronomiche, tra queste 5StarWines “the Book” la selezione annuale di vini organizzata da Veronafiere giunta alla sua quarta edizione.

5StarWines è una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri prodotti. Durante l’evento, una giuria di professionisti altamente qualificati del settore degusta e attribuisce un voto in centesimi ai vini partecipanti. Quest’anno l’evento è stato ripensato per rispettare le normative anti-Covid quindi i campioni di vino rigorosamente anonimi sono stati spediti in batterie ai giudici internazionali selezionati, che hanno effettuato la degustazione alla cieca connessi in video conference dal proprio Paese di residenza.

Vediamo quali sono i migliori vini italiani rossi e bianchi del 2020