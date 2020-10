Naike Rivelli senza niente addosso in diretta: riflessa nello specchio incanta – Foto

Naike Rivelli senza niente addosso davanti allo specchio per annunciare una diretta televisiva: la bellezza della figlia di Ornella Muti incanta, foto.

Naike Rivelli, senza niente addosso, completamente svestita, si mostra ai followers come mamma l’ha fatta posando per una fotografia davanti allo specchio. La figlia di Ornella Muti ha deciso di regalare ai propri followers uno scatto davvero bollente per ricordargli un appuntamento televisivo di cui sarà ospite.

Mercoledì 7 ottobre, Naike sarà ospite del programma “Ogni mattina”, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8 e condotto da Adriana Volpe. Sarà l’occasione per la Rivelli per mostrare al pubblico della trasmissione di Tv 8 la sua case e svelare i segreti della sua vita familiare.

I fans, oltre ad ammirare la sua indiscutibile bellezza, sono pronti a seguirla anche in tv dove si racconterà con schiettezza e sincerità come è solita fare.

