Natasha Stefanenko ha postato una foto bellisssima sui social network: l’attrice è in splendida forma e sfodera il suo magico sorriso.

Natasha Stefanenko è un’attrice molto amata e seguita dal pubblico italiano. Il suo profilo Instagram vanta 189mila follower. L’attrice russa naturalizzata italiana iniziò nel mondo della moda e diventò il volto per diversi spot pubblicitari. Dopo poco tempo, la classe 1969 passò subito in televisione conducendo programmi come ‘Per tutta la vita..?’, ‘Target’, ‘Festivalbar. Nella sua fantastica carriera, Natasha ha preso parte anche a fiction come ‘Nebbie e delitti’, ‘Distretto di Polizia 9’ e ‘7 vite 2’. La Stefanenko, poco fa, ha condiviso uno scatto stupefacente in rete facendo impazzire i suoi ammiratori.

Lo splendido scatto di Natasha Stefanenko: sorriso raggiante