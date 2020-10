Nicole Minetti, tanga rosso: fondoschiena bollente – Foto

Nicole Minetti bollente su Instagram: reggiseno e tanga rosso mentre è stesa sul letto, fondoschiena da urlo. La foto da infarto.

Una foto bollente di Nicole Minetti manda in tilt Instagram. Stesa sul letto, a pancia in giù, con un reggiseno rosso che si nota appena, ma uno slip che esalta il fondschiena da urlo della Minetti. Un lato B assolutamente perfetto che i fans hanno prontamente apprezzato a colpi di like.

“Rosso di sera il respiro va in apnea“, scrive un utente. “Stellare, perfezione pura”, aggiunge un altro utente. E ancora: “sei sempre splendida. Un bacio grosso”, “Pazzesca”, “Sei davvero troppo bella, da accompagnarti tutta la notte”, “Ammazza che fondoschena”.

Nicole Minetti, la foto col pigiama da Hello Kitty fa impazzire tutti