Omicidio Lecce, la lettera straziante: “Vi chiedo scusa…”

A La vita in diretta è stata letta la lettera scritta dalla madre di Antonio De Marco, responsabile dell’omicidio di Lecce.

“Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio”: così Rosalba Cavalera De Marco rompe il silenziodopo i fatti che hanno visto coinvolto suo figlio Antonio De Marco. Il ragazzo, reo-confesso dell’omicidio di Lecce, sarà processato per la barbara uccisione di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, accoltellati il 21 settembre scorso nella loro casa in Salento. Il testo della lettera è stato letto a La vita in diretta, in onda su Rai1.

Omicidio Lecce, la lettera della madre dell’assassino

Nella lettera indirizzata ai genitori delle due vittime Rosalba De Marco ha paragonato il dolore che sta provando adesso a quello del parto. “C’è sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai” ha scritto la donna. “Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro […], oppure per quel dolore forte e intenso che soffri nel metterlo al mondo. Un dolore che non dimentichi e che a volte ritorna… così come è certamente ritornato in Voi, mille e mille volte più forte e più atroce”

Poi la donna ha chiesto scusa alle famiglie, sia per il folle gesto compiuto dal figlio che per la propria presunzione di aver capito il loro dolore. Prima di sapere che si trattasse di Antonio – ha detto – pensava di poterlo comprendere, ma solo adesso si rende conto si quanto possa essere lancinante.

“Solo ora che anche io, sia pure in maniera differente, provo quella stessa sofferenza – ha concluso la donna – posso essere davvero consapevole del Vostro dolore e condividerlo dentro di me”.

