Paola Saulino incontenibile, senza veli in cucina: che schianto – FOTO

Paola Saulino senza veli e senza freni, l’influencer napoletana fa impazzire Instagram con uno scatto da far girare la testa

Un gusto per la provocazione, intellettuale e non, che non le è mai mancato e che ne ha caratterizzato fin da subito la notorietà . Tra le influencer nostrane su Instagram più spregiudicate in assoluto, una menzione d’onore la merita sicuramente Paola Saulino. Napoletana, classe 1989, salita agli onori delle cronache per l’iniziativa che adottò nel 2016 in relazione al referendum costituzionale. In quel caso, promise di ‘ricompensare’, in un famigerato ‘Pompa Tour’ che coinvolgeva varie località italiane, quanti l’avessero appoggiata nella sua campagna a favore del No. Da allora, ha acquisito una certa popolarità , in seguito a quella ben riuscita operazione di marketing come lei stessa ha raccontato in alcune interviste. Su Instagram, come detto, la sua cifra stilistica si caratterizza per contenuti estremamente provocanti, sotto forma di foto, video e stories. Grande appassionata di calcio, ha tenuto fino all’anno scorso una personale rubrica sul campionato in chiave fortemente ironica. Di recente, ha invece, in molte dirette, elargito ai suoi followers consigli anche piuttosto espliciti per la loro vita sessuale.

Paola Saulino più provocante che mai: il dettaglio bollente

