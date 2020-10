Romina Power si sveglia e commuove tutti: “la FOTO che preferisco di più”

Romina Power di prima mattina incanta tutti sul web con una bellissima foto di famiglia e una vera dedica social

Romina Power commuove il web di prima mattina. La famosa cantante, ex moglie di Al Bano Carrisi lancia una foto su Instagram davvero bella e inaspettata. I suoi scatti del resto non sono mai banali, ma tutti con un senso profondo.

Solo qualche giorno fa, il 2 ottobre, Romina ha festeggiato il suo compleanno. La cantante si avvicina alla soglia dei 70 anni e ha spento il questo 2020 difficile ben 69 candeline. Per lei non è stato, come tutti del resto per via del Covid, un anno da ricordare anche perché è scomparsa da poco sua sorella minore, Taryn. A lei Romina era affezionatissima e sui social l’ha ricordata con pensiero belli e commoventi condividendo foto inedite della loro giovinezza.

Romina non ha condiviso molto della sua festa di compleanno ma solo qualche scatto insieme alla sua famiglia, in particolare con il figlio Yari Carrisi in compagnia della sua fidanzata Thea Crudi. I due si sono esibiti per mamma Romina e alla fine anche lei è salita sul palco a cantare con loro. A tutti i suoi fans l’ex di Al Bano ha concesso un meraviglioso scatto.

Romina Power e la dedica al figlio Yari e alla fidanzata

