Rosalinda Celentano e il racconto sconvolgente sul tumore

Rosalinda Celentano si è sfogata nella terza puntata di “Ballando con le Stelle”: “Ho passato la vita a massacrarmi, adesso mi sento ingrata”

Figlia di Claudia Mori e di Adriano Celentano, classe 1968, Rosalinda Celentano sta facendo molto discutere nel programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”.

Prima di scendere in pista nella terza puntata del programma di Rai Uno, Rosalinda Celentano si è aperta raccontando una parte non semplice della sua vita privata. Ha spiegato quello che prova da quando nella sua vita è entrata Tinna Hoffman, in sostituzione di Samuel Peron positivo al Covid, una persona che la sta aiutando nel suo percorso di crescita interiore.

LEGGI ANCHE -> Rosalinda Celentano, la rivelazione choc su Monica Bellucci e Asia Argento

La vita della cantante ed ex attrice non è stata facile, caratterizzata da alti e bassi e anche da una battaglia contro il tumore, di cui lei parla in un breve video prima dell’inizio della prova in pista (charleston) con Tinna.

Lo sfogo di Rosalinda a “Ballando con le Stelle”