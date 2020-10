Royal Family | Lo zio di Kate si scaglia contro Meghan Markle

Nella faida tra Kate Middleton e Meghan Markle si intromette lo zio della duchessa con un messaggio social: “Meghan ed Harry sono pagliacci in cerca di attenzione”

Tempi duri per la Royal Family inglese che non è ancora riuscita a fronteggiare i malumori interni a causa dell’uscita di scena a gennaio scorso di Meghan Markle e del Principe Harry. Allora venne coniato il termine “Megxit” per indicare la contestata scelta degli ex Duchi del Sussex di uscire dall’asse ereditario. Meghan ed Harry ora vivono a Los Angeles ma quella libertà dai tabloid di casa tanto agognata pare che sia proprio un miraggio.

Questa volta a (s)parlare è lo zio di Kate si è sfogato su LinkedIn contro i Duchi del Sussex. Goldsmith è il fratello di Carole Middleton, la mamma della Duchessa di Cambridge, ed evidentemente non nutre una grande stima per Harry e Meghan. “Con tutto quello che sta succedendo nel mondo questi due pagliacci fanno di tutto per stare al centro dell’attenzione”.

“Siete dei pagliacci in cerca di attenzione” – continua Goldsmith – “Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere! Harry, hai perso tutto il nostro amore e rispetto. Meghan, sei disonesta. Tacete, qui abbiamo da fare per salvare vite e l’economia”.

Anche Christina Oxenberg, cugina del principe Carlo, accusa Meghan

Parole aspre e cattive che Goldsmith ha deciso di cancellare subito magari in preda ad un pentimento repentino, ma che in poco tempo hanno comunque fatto il giro del mondo per la loro virulenza.

Nessuno nella famiglia reale finora si era ancora pronunciato in merito all’accaduto, ma visto il messaggio dello zio evidentemente esiste un malcontento assai profondo dentro la Famiglia Reale che non si riesce più a far tacere.

Ma non sembra l’unico in famiglia ad essere della stessa opinione. Anche Christina Oxenberg, cugina del principe Carlo, ha usato parole poco lusinghiere. “Gli inglesi si aspettano troppo da Harry e Meghan. In America, per essere applauditi, basta salvare un cane da un rifugio”, ha detto qualche settimana fa intervistata da un quotidiano inglese.

