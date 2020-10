Simona Ventura a “Uno Mattina”: “Ho un debole per…”

La showgirl televisiva, Simona Ventura ha parlato pochi minuti fa, di un personaggio che popola il web in maniera costante negli ultimi mesi

L’ex attrice, oggi opinionista dei canali di Gossip e salotti di pettegolezzi, Simona Ventura è tornata davanti al teleschermo di Rai 1, con una passione mai dichiarata finora. Le prime apparizioni televisive di Simona risalgono agli anni ’80 con i quiz show, ma non impiega molto ad evolversi.

La sua carriera “sfonda” ben presto nel mondo del Calcio, con la trasmissione “Quelli che il Calcio…”, che puntualmente ogni anno accompagna l’emozionante stagione sportiva, in onda su Rai 2. In seguito Simona ha avuto una certa notorietà nel campo dei talent show, in modo particolare nelle vesti di “selezionatrice” di talenti per l’evento.

Tuttavia oggi si è un pò defilata dallo schermo, decidendo di ritagliarsi un pò di spazio con la famiglia. La foto insieme a mamma e sorella è uno schianto “fotogenico”. Dopo la visibilità in Temptation Island, qualcosa di nuovo bolle in pentola per lei, pronta a ritornare più intraprendente di prima, davanti agli obiettivi della Rai.

In programma, nei prossimi palinsesti, un progetto tutto nuovo, già famoso negli States, “Game of Game”, che la conduttrice modererà, come ha sempre dimostrato.

Nelle preferenze di Simona, c’è qualcuno di affascinante…