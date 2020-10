Nella giornata di sabato, un uomo di 57 anni è morto a Lentini (Siracusa) dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto mentre apriva il cancello di casa.

Tragedia nel pomeriggio di sabato 3 ottobre a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. La vittima è Rosario Scrofani, 57enne impiegato all’ufficio del lavoro di Lentini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, l’uomo sarebbe sceso dalla vettura per aprire il cancello della sua abitazione, sita in contrada Seggio, ma improvvisamente l’auto, forse parcheggiata in pendenza, si sarebbe messa in movimento travolgendolo. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Presso l’abitazione è arrivati lo staff medico del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo dichiarane il decesso sul posto, sopraggiunto per le gravi ferite riportate. Pare, come riporta Fanpage, dai primi accertamenti che la causa del decesso del 57enne sarebbe lo schiacciamento del torace.

Sconvolta per la drammatica vicenda l’intera comunità del comune del Siracusano. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network da amici e parenti di Scrofani.

I funerali del 57enne sono stati celebrati questa mattina, lunedì 5 ottobre, presso la chiesa Cristo Re di Lentini.

