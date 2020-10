Stefano De Martino compie 31 anni e accanto a lui ci sono i suoi due grandi amori, le foto su Instagram scatenano i follower

Il conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez ha compiuto gli anni il 3 ottobre. Stefano De Martino ha compiuto 31 anni. Accanto lui c’erano i suoi due grandi amori, il figlio Santiago e il nuovo cagnolino entrato a far parte della famiglia da poco. Un cucciolo coloro cioccolato di Labrador, è magnifico e si chiama Choco. Il conduttore napoletano scatta una foto mentre spegne le candeline con l’aiuto del figlio, appare più bello che mai.

Il compleanno diverso di Stefano De Martino

Quest’anno il compleanno di Stefano è stato diverso, accanto a lui mancava Belen. I due mesi fa hanno messo un punto nuovamente alla loro storia d’amore. Tra Gossip e presunti tradimenti di lui, il coinvolgimento di altri personaggi famosi nella vicenda e i numerosi flirt di entrambi hanno fatto in modo che la storia naufragasse. Dunque i due quest’anno il compleanno lo hanno trascorso separatamente, i due fanno gli anni a distanza di un mese lei a settembre e lui a ottobre.

Il filo conduttore che li ha uniti entrambi nel loro giorno speciale è il figlio Santiago, ma con Stefano c’era anche qualcuno di speciale. Il cane che ha preso con se, Choco e che ha reso la loro famiglia ancora più felice. Ed è così che appare Stefano in foto con i suoi cuccioli, felice e sereno senza nessuna donna al suo fianco. Il compleanno lo ha trascorso in famiglia, erano presenti anche la mamma e la sorella.

Belen invece pare aver ritrovato l’amore accanto ad Antonio Spinalbese. Di Stefano dice che lo ha amato e che anche lui l’ha amata, ma adesso lui è in una fase in cui vuole apparire ed essere al centro dei giornali. Ne parla così Belen in un intervista. Chissà se questi due individui troveranno mai la pace tra loro.

