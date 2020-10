Tommaso Zorzi, lo staff pubblica gli screen che incastrano Adua FOTO

Tommaso Zorzi, lo staff pubblica gli screen che incastrano Adua. L’influencer ha chiesto in puntata a chi gli gestisce il telefono di pubblicare la conversazione con la Del Vesco

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. Venerdì Alfonso Signorini ha rivelato ad Adua Del Vesco che tutti noi eravamo in ascolto quando ha rivelato a Matilde Brandi e a Dayane Mello che il suo ex Massimiliano Morra è gay. Lei ha negato tutto, ma non è servito a nulla mentire perché Tommaso Zorzi in confessionale ha rivelato ad Alfonso Signorini che pure a lui, lei aveva detto la stessa cosa in albergo. In puntata, la Del Vesco e Tommaso hanno avuto modo di confrontarsi riguardo questa faccenda ed è scoppiato il putiferio quando lei ha negato tutto.

Tommaso Zorzi, il suo staff pubblica gli screen della verità. Adua aveva negato tutto

Stasera si spilla un tea bollente proprio🍵#GFVIP pic.twitter.com/Pe40ZmupFS — raf 🎃🦇 // loves michael clifford♡ (@Raffy_9394) October 5, 2020

Adua ha negato categoricamente, affermando: “Voi qui lo sapete tutti che noi in albergo non possiamo vederci quindi è impossibile”. Al che Tommaso, furioso, ha detto: “Sei falsa. Chiedo alla persona che mi gestisce il telefono di pubblicare gli screen della conversazione di quella notte. Lei doveva darmi una crema, io le ho chiesto se ci fosse e lei ha detto che mi avrebbe aperto la porta”. Detto fatto: lo screen della conversazione è arrivata. La prova qui. Quindi Adua ha mentito di nuovo spudoratamente? Per quale motivo sta continuando a negare?

D’altronde, lei stessa sembrava aver confermato quanto detto da Tommaso. Dopo la puntata, quando ha scoperto che Tommaso aveva sganciato la bomba, ha sbarrato gli occhi e detto: “Che schifoso. Che schifo che mi fa”. Poi il cambio di rotta: è tornata a mentire all’improvviso. Perché lo sta facendo?