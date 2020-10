Un Posto al Sole anticipazioni 5 settembre: Niko sempre più disperato. Dopo essere stato lasciato all’altare da Susanna, cerca conforto nelle uscite serali e in una nuova amicizia

Un Posto al Sole continua a riservarci tantissime sorprese. Renato sarà sempre preoccupato per suo figlio Niko, che ha scoperto il giorno del suo matrimonio del tradimento di Susanna. Niko era oramai davvero molto innamorato di lei, aveva deciso di sposarla proprio per questo, e la scoperta del tradimento è stata una doccia fredda per lui. Ora deve fare i conti con il ritorno di Susanna in ufficio, vederla tutti i giorni non è facile, e una sera dopo il lavoro ha deciso di uscire. Ha conosciuto una ragazza con cui è andato a casa, e soprattutto ha fatto amicizia con Leo, l’ex di Serena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Un Posto al Sole anticipazioni di questa sera: Jimmy alle prese con i bulli

Mentre Niko cerca di riprendersi, però, suo figlio Jimmy comincia ad avere dei problemi con i bulli. Sarà la cuginetta Bianca a prendersi cura di lui. Intanto al Vulcano continuano a volare scintille tra Patrizio, Alex e Samuel. Silvia non sa più cosa fare e l’atmosfera al bar è sempre più tesa. In tutto ciò Guido è determinato a capire cosa stia succedendo al collega Cotugno: per chi non avesse seguito, abbiamo scoperto da qualche settimana che il vigile è un ricco ereditiere. Eppure, nonostante abbia molti soldi, conduce una vita molto misera in quanto cerca di risparmiare sempre e il più possibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Guido, che all’inizio non aveva nessuna curiosità di scoprire, si ritrova ad essere sempre più vicino alla verità. Potrebbe scoprire già stasera che il suo amico storico non è quello che credeva? Appuntamento alle 20:45 su Rai Tre, fino a venerdì.