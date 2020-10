Valentina Ferragni: curve in mostra in un sexy abito blu – FOTO

Valentina Ferragni promuove la nuova collezione della sorella tramite una foto: sexy e accattivante con un aderente abito blu

Valentina Ferragni, sorella della più famosa Chiara, influencer ed imprenditrice, non ha nulla da invidiarle in quanto a bellezza: è splendida col suo sexy abito blu che le fascia il corpo mozzafiato. Valentina, in posa su Instagram, sfoggia tutta la propria sensualità mostrando le belle gambe e le curve da urlo. Ed i followers vanno letteralmente in escandescenza.

Valentina Ferragni: biografia e carriera

Nata a Cremona nel 1992, è la sorella minore di Chiara Ferragni, una delle influencer più seguite al mondo. La terza sorella della famiglia Ferragni, Francesca, svolge invece la professione di odontoiatra. È laureata in Linguaggi dei media, riconoscimento conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Attualmente, anche lei lavora tramite i social, essendo divenuta in breve tempo un’icona di stile per molte ragazze. Inoltre, lavora come modella per marchi quali Levi’s, Guess e Pepper Chocolate.

Nella vita privata, Valentina è legata sentimentalmente a Luca Vezil, modello e blogger proveniente da Genova. La coppia è seguitissima sui social, dove entrambi amano postare foto che descrivono i bei momenti vissuti insieme: dai viaggi, alle numerose sfilate ed eventi a cui partecipano.