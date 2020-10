Wanda Nara, seduta sull’ala dell’aereo: bellezza sensazionale – FOTO

Wanda Nara, seduta sull’ala dell’aereo: bellezza sensazionale. L’agente sportiva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Wanda Nara è una delle donne più amate del mondo del web, ma in particolar modo del mondo del calcio. Moglie di Mauro Icardi, continua a far impazzire i suoi numerosi followers su Instagram con tutte le foto che pubblica ogni giorno. Semplicemente incantevole, sa sempre quali punti toccare per riuscire a conquistare i suoi numerosi fans che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. L’ultimo scatto pubblicato, ad esempio, ha collezionato tantissimi likes e commenti che le scrivono

Wanda Nara, lo scatto a Madrid che toglie il fiato: record di likes per l’agente sportiva

Wanda è riuscita a conquistare anche quelli che non seguono il mondo del calcio, facendo l’opinionista alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. A farle compagnia in questa avventura, Pupo, che l’ha sostenuta tutto il tempo. Nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo sul suo rendimento nel programma, e invece puntata dopo puntata è riuscita a conquistare tutti, dimostrando di essere una donna con una forte personalità che sa come conquistare l’affetto del pubblico. In quel periodo, Alfonso mostrava anche le sue foto su Instagram, permettendole di collezionare ancora più followers. Purtroppo l’agente sportiva è rimasta bloccata a Parigi nel periodo del covid 19, insieme al marito Mauro Icardi e alla famiglia. Per questo motivo, non ha potuto più presenziare alle ultime puntate del programma.

Però, dal momento in cui il pubblico si era fortemente affezionato a Wanda, ogni tanto Alfonso Signorini si collegava con Wanda a Parigi per parlare un po’ con lei. Un periodo surreale che, a distanza di mesi, è passato ma solo per poco.