Alessia Marcuzzi: gambe chilometriche in mostra su Instagram – FOTO

Alessia Marcuzzi, attualmente in onda col programma “Temptation Island”, mostra le gambe snelle e chilometriche su Instagram: seducente

Alessia Marcuzzi, nonostante i 47 anni d’età, sfoggia un fisico ancora da ragazzina: slanciata e snella come 20 anni fa, per la presentatrice il tempo sembra essersi fermato. Nel suo ultimo post Instagram, la conduttrice di Temptation Island esibisce le gambe chilometriche, accentuate da quella che sembra essere una maxi maglia bianca: e i commenti non tardano ad arrivare.

Alessia Marcuzzi: biografia e carriera

La carriera di Alessia Marcuzzi, classe 1972, inizia nel 1990: appena maggiorenne, fa la sua comparsa nella trasmissione “Occhio al dettaglio“. Successivamente, nel 1993, affianca Vincenzo Mollica nella conduzione di “Umbria Fiction“. Negli anni seguenti, entra in Rai nel programma “Tutti a casa“, condotto da Pippo Baudo, e debutta in Mediaset in qualità di presentatrice del concerto “Radio Non Stop Live“.

Alessia presenta poi ben sette edizioni del Festivalbar, dal 1996 al 2002, affiancando artisti del calibro di Fiorello. Nel 1998, la bella conduttrice sarà anche protagonista del calendario del periodico Max, che le dedica 12 apprezzatissimi scatti: ne verranno realizzate 650.000 copie. Nel frattempo, la Marcuzzi intraprende anche la carriera come attrice. Negli anni a seguire, Alessia diverrà presentatrice di moltissimi programmi televisivi: da “Le iene” (2001) al “Grande Fratello” (2006), da “L’Isola dei famosi” (2015) a “Temptation Island Vip” (2019 – in corso).

Anche la sua vita privata si è rivelata parecchio movimentata. La Marcuzzi ha due figli: Tommaso (2001), nato dalla relazione col calciatore Simone Inzaghi, e Mia (2011), nata da quella con Francesco Facchinetti.

La conduttrice, nel 2014, si è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, col quale tuttora convive stabilmente.

Fisico da sirena per Alessia Marcuzzi – i commenti dei fan