Anna Tatangelo, bellissima col pancione: lo scatto in attesa che commuove i fans – FOTO

Anna Tatangelo, in uno scatto tenerissimo che la immortala col pancione. La foto in dolce attesa commuove i fans.

Bellissima come sempre, Anna Tatangelo condivide sui social uno scatto che la immortala col pancione. Qualche tempo fa infatti ha voluto partecipare alla 10 years challenge per vedere come si cambia in 10 anni. Era il 2009 e la sua foto col pancione è bellissima. La cantante ama scherzare sul fatto che siano passati 10 anni e ironizza sulle sopracciglia sottili, evidentemente non più gradite. La Tatangelo era in attesa di Andrea, il figlio avuto dalla relazione col collega, il cantautore Gigi D’Alessio. Una storia lunghissima e intensa sfociata però in un addio. Un periodo sicuramente turbolento per la cantante da cui però ne ha ricavato la voglia di cambiare.

Anna Tatangelo, voglia di un cambiamento radicale

Cambiamento totale per la Tatangelo: non solo il look ma anche dal punto di vista professionale. Capello medio-lungo biondo che esalta ancora di più la sua bellezza. Un look che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi fans. Ma il cambiamento vero e proprio riguarda il genere musicale; impegnata infatti in un progetto che la vede accanto a Geolier. Insieme hanno proposto un singolo rap dal titolo Guapo, brano che sta riscuotendo successo. Ultimamente ospiti a Battiti Live, il programma musicale targato Italia 1 dove si esibiscono i cantanti che hanno avuto maggior successo durante la stagione estiva, appena conclusa. Un periodo produttivo e pieno di soddisfazioni per una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Qualcuno avrebbe ipotizzato una nuova storia d’amore per la cantante, ma non ci sarebbero prove atte a confermare questa supposizione. Sul suo profilo Instagram la Tatangelo è in compagnia di un bel ragazzo…ma è il fratello.

I fans che la seguono sin dai suoi esordi – avvenuti a soli 16 anni – amano la nuova versione della Tatangelo e sperano che al più presto produca altra musica. La nuova Anna piace.

