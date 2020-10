Anna Tatangelo, quanta bellezza: piedi, lingua e… tutto in una FOTO

Anna Tatangelo, la bellezza abbonda: piedi, gambe e lingua per la cantante che, con una camicia bianca, incanta tutti, foto.

Look sportivo per Anna Tatangelo che illumina la giornata dei suoi fans mostrandosi con outfit diversi ma sfoggiando sempre un dettaglio a cui non rinuncia mai e che i suoi ammiratori adorano sempre di più ovvero il suo sorriso. Con un giubbotto sportivo, i capelli raccolti in modo disordinato e sempre bellissima, la cantante si mostra durante uno dei suoi tanti impegni. Tra la gestione del figlio Andrea e la sua carriera, la Tatangelo ha sempre mille cose da fare, ma pur essendo impegnatissima, non rinuncia ad avere un contatto con i suoi followers a cui regala spesso foto, video e racconti delle sue avventure.

Anna Tatangelo, oltre a dedicarsi alla sua musica, parte fondamentale della sua vita e alla sua vita privata, ha accettato di far parte della giuria di All Together Now insieme a Francesco Renga e Rita Pavone. Il programma condotto da Michelle Hunziker tornerà con una nuova versione che prevede la presenza di una giuria fissa formata dai tre cantati su citati.

Mentre si preparava, Anna ha regalato ai fans anche una storia in cui mostrava i piedi. “Mi sono anche sfreggiata”, ha detto poi nella storia in cui mostrava un piccolo graffio.

Anna Tatangelo, lingua e decolletè in primo piano: il web impazzisce