Ora che il peggio è alle spalle, Antonella Mosetti ha ricominciato a fare sfoggio di tutte le armi di seduzione di massa che le sono proprie.

Visualizza questo post su Instagram Non ti voltare mai .. perdi solo del tempo 🌍 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 6 Ott 2020 alle ore 3:14 PDT

Aveva ricevuto delle critiche, Antonella Mosetti, in merito alla situazione che ha riguardato il focolaio di Coronavirus sorto al ‘Billionaire’ di Flavio Briatore. Lei era stata fra i tanti vip che avevano frequentato il locale rinomatissimo della Costa Smeralda, nel nord della Sardegna.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Palmas | leonessa predatrice | ‘Che donna’ | FOTO

Sui suoi profili social era apparsa la frase per la quale chi critica Briatore lo fa solo per invidia e “ricordatevi che il Covid è l’unica cosa che potete permettervi di prendere al Billionaire”. La showgirl si era poi giustificata nel salotto di Barbara D’Urso dicendo di avere solo ripostato quelle parole che in origine avrebbe scritto un suo amico. Fatto sta che anche lei ha avuto il Coronavirus e poi per fortuna è guarita. Ed ora eccola di nuovo in tutto il suo splendore, più bella che mai.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | regina di seduzione | Instagram è in fiamme | FOTO

Antonella Mosetti, rieccola in tutta la sua avvenenza

È davvero uno show sensazionale, nel quale la Mosetti non risparmia nulla di quelle che sono tutte le sue indubbie qualità esteriori. La donna mostra di avere un fisico che molte teenagers potrebbero tranquillamente invidiarle. Ed ecco arrivare anche la solita pletora di complimenti da parte dei suoi followers e di ‘mi piace’.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara strepitosa | lo spacco sul lato B fa venire il mal di testa FOTO

Visualizza questo post su Instagram 👩🏻💆🏻‍♀️💇🏻‍♀️ @alessandrofabianferoleto @leahairextension_ Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 3 Ott 2020 alle ore 7:56 PDT

Come sempre, Antonella resta una vera e propria icona di femminilità. Sul suo profilo personale Instagram ci sono tante immagini ed anche filmati nei quali lei osa anche di più. Bellissima.