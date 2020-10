Aurora Ramazzotti e quel dubbio per i suoi followers. Che bella in palestra FOTO

Aurora Ramazzotti e quel dubbio per i suoi followers. Intanto che bella in palestra. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker continua ad incantare il mondo del web

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, tutti la conoscono per questo, ma la verità è che negli ultimi anni è riuscita a conquistare il mondo di Instagram. Bella e simpatica proprio come la sua mamma, è impossibile non seguirla e non volerle bene. Ogni tanto viene ancora presa di mira per essere figlia d’arte, ma con gli anni ha dimostrato di essere una persona con una forte personalità e che merita il successo che sta ottenendo a prescindere dal fatto che sia figlia di due personaggi così noti del mondo dello spettacolo.

Aurora Ramazzotti e il dubbio sul suo colore di capelli: chiede consiglio ai suoi fans

Su Instagram conta tantissimi followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Nelle sue storie di Instagram ha pubblicato una foto in cui ricorda ai suoi fans il look che aveva due anni fa: aveva i capelli molto scuri, e ha infatti chiesto ai suoi fans se stava meglio o peggio di come sta ora. Cambio look per la bella Aurora in arrivo? In ogni caso, sarebbe comunque bellissima. Infatti, i commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Ogni giorno che passa diventi sempre di più uguale a tua madre. Sei di una bellezza disarmante”.

Ad oggi Aurora è felicemente fidanzata con il suo Goffredo, sono molti anni che sono insieme eppure sono sempre più affiatati e innamorati. I due come coppia sono veramente molto amati dai followers della bella Ramazzotti: ogni foto di loro due colleziona sempre tantissimi likes.