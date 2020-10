Baby K, sguardo altrove mentre “scopre” la sua sensualità: popstar top – FOTO

Grande successo per la cantante di Giacarta, Baby K che non fa della musica, la sola passione. C’è dell’altro, nascosto tra le sue garanzie…

La chiamavano la popstar di “ghiaccio”, la “Regina” canora più sentimentale del web, che porta il nome di Baby K. Il padre della cantante rapper era un geofisico, ecco perchè è nata in un luogo incantato, che ha “regalato” un seme altrettanto raro alla sua gente.

Quel seme germogliato è proprio una tra le “teppistelle” più amate nel mondo dello spettacolo e della musica hip pop: Claudia Judith Nahum. La cantante inizia la sua avventura con il trasferimento a Londra, frequentando la “Harrow School of Young Musicians”.

Ben presto, i produttori discografici, durante la sua adolescenza scoprono la “stoffa” del talento innato che è in lei. Collabora con varie emittenti televisive, come “portatrice” sana di musica hip pop. In seguito sottoscrive dei primi contratti in assoluto, stipulati con varie case discografiche, fino alla pubblicazione dell’album che l’ha condotta sul “podio” delle star: Kiss Kiss Bang Bang.

E’ proprio in seguito a questa esperienza di “raccolta” musicale che raggiunge il successo più desiderato, con l’inedito sonoro Roma-Bangkok che regala alla cantante di Singapore, un disco di diamante dalla FIMI, per aver venduto oltre 500 mila copie originali in un unico Paese.

Baby k, fascino glaciale a “pilota” automatico: una sentenza!

